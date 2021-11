Les Celtiques de l’école secondaire le Carrefour à Varennes sont fébriles!

Cette année, c’est environ 560 élèves qui profitent d’une panoplie d’activités parascolaires gratuites, le midi ou après l’école. L’offre de service est variée et permet de rejoindre les intérêts de tous les élèves (arts, sport, plein air, science, etc.). Nous sommes très heureux de voir à nouveau nos élèves s’accomplir à l’extérieur de la classe également!



UN VENT DE RETOUR DANS LA VIE SPORTIVE!



L’école est très heureuse du retour de la vie sportive parascolaire pour tous nos élèves athlètes avec le programme sportif « Les Celtiques ».

Après un an et demi d’arrêt dû à la Covid, nos élèves athlètes sont très fébriles !

Nous observons déjà un très beau changement, de belles attitudes et un grand besoin de bouger chez nos jeunes. Nous avons créé 16 équipes sportives avec plus de 250 athlètes impliqués, qui bénéficient d’une mesure ministérielle nous permettant cette année d’offrir ces activités gratuitement.



Différentes approches sont mises en place afin d’offrir aux élèves athlètes de l’école une qualité supérieure pour leur pratique sportive, un meilleur encadrement, des suivis et bien sûr, de l’équipement sportif adéquat et sécuritaire.



Deux nouveaux programmes proposés par le RSEQ Montérégie ont déjà été instaurés auprès des élèves, soit le programme De Facto, qui se distingue par ses messages non traditionnels qui révèlent la vérité sur l’industrie du tabac et la consommation chez les individus ainsi que le programme ISO-ACTIF, un outil de promotion, d’intervention et de valorisation de saines habitudes de vie. Nous allons aussi prochainement instaurer le tout nouveau programme

« Vapoter c’est pas ta game ».



M. Lavallée, responsable du programme des équipes sportives à l’école le Carrefour, est très heureux de constater l’engouement des jeunes pour les activités sportives. Cela démontre toute l’importance pour les élèves de s’impliquer tout en représentant l’école, d’afficher leurs convictions et de développer de saines habitudes afin de favoriser la santé, l’appartenance à son école et la réussite éducative.



Bravo et bonne saison à tous nos Celtiques !