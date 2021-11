La Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie lance sa 15e édition des Paniers de Noël de Suzie

En décembre prochain, 645 familles et plus de 3 000 enfants de la Montérégie, Montréal, Laval, Repentigny, Drummondville et Granby auront la chance de passer un Noël magique grâce aux Paniers de Noël de Suzie.

Créée en 2006 par Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, cette activité qui mobilise des milliers de personnes de la communauté permet d’offrir un panier de nourriture personnalisé ainsi que des cadeaux principalement demandés au père Noël aux familles les plus défavorisées de la société.

Encore cette année, la Fondation peut compter sur le soutien de plusieurs personnalités importantes et engagées au sein de la Fondation, dont les Bouchervillois Gino Chouinard (porte-parole), Patrice Godin et Jean-Michel Anctil (ambassadeurs), ainsi que Julie Houle, Daniel Melançon et Jonathan Garnier.

Pour faire un don : https://www.jedonneenligne.org/fcjmonteregie/PNS21/