Un prix « coup de cœur » pour Aquatech BM de Boucherville

Commerce International Québec (CIQuébec), le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX), dévoilait il y a quelques jours les lauréats de sa 3e édition du Gala MercadOr Québec. Trente-neuf entreprises finalistes, provenant des quatre coins de la province, étaient en lice pour l’une des sept catégories et c’est une entreprise de Boucherville qui a remporté le prix « coup de cœur entreprise exportatrice jeune entrepreneur » pour la qualité de ses produits et son expansion à l’internationale. Il s’agit de la compagnie Aquatech BM, un important fabricant de lave-bouteilles, dont les bureaux sont situés sur le boulevard J.-A.-Bombardier,

Aquatech BM contribue depuis une quinzaine d’années au succès de nombreuses entreprises. Grâce aux multiples choix des cycles de nettoyage et à leur personnalisation, les lave-bouteilles fabriqués par l’entreprise de Boucherville sont adaptés aux différentes industries. Ils sont le fruit d’amélioration continue étalée sur 14 années, et se retrouvent chez plusieurs centaines de clients à travers le monde.

Le lave-bouteilles multifonction Aquatech BM est le produit le plus demandé sur le plan international. Il intègre les fonctions des appareils précédents, lavage et stérilisation, dans un seul appareil. Donc, un lave-bouteilles facile à utiliser, tout aussi efficace que les modèles de plus grand format. Il offre aussi une grande variété de diffuseurs et de paniers adaptés et contribue directement à économiser l’eau potable.