Guignolée de la Maison de l’Entraide de Sainte-Julie

Comme vous le savez, la Guignolée 2021 sera de nouveau bien différente cette année, cependant les besoins seront tout aussi grands. Voici donc un résumé de nos actions :

Vous pouvez donner à la Maison de l’Entraide, 500 Ave Jules Choquet, local 100 par don directement à l’organisme, par chèque ou par transfert bancaire à : maisonentraide@videotron.ca (mot de passe Guignolée).

Pour les dons en denrées :

Nous aurons des camions et des bénévoles le samedi et le dimanche, 27 et 28 novembre de 12 h à 17 h à l’extérieur de 4 épiceries de la ville : au IGA, au Provigo, au Métro ainsi qu’au Maxi

Vous pourrez également donner dans les boîtes installées à cet effet à l’entrée de la Friperie au 500 Ave Jules Choquet ainsi qu’à d’autres points de chute.

Aussi, les enfants pourront apporter des dons de denrées non périssables dans les écoles de la ville ainsi que dans certaines garderies. Les informations vous seront transmises par les écoles ou les garderies participantes au mois de décembre.

Pour les cadeaux (2 options s’offrent à vous)

Vous pourrez parrainer une personne, du 1er au 25 novembre par l’activité calendrier de l’avent à l’envers. Vous pourrez acheter un petit cadeau à mettre dans un sac, bas de Noël ou boîte et nous l’apporter à la Maison de l’Entraide entre le 26 et le 30 novembre. Nous les distribuerons le 1er décembre. (Vous devez contacter Lise Caron au 450-649-4569 ou 438 869-2131 pour obtenir votre jumelage).

Vous pourrez également vous procurer une boule de Noël contenant l’âge et le sexe de quelqu’un chez Jeux et jouets, chez Vice Versa fleuriste, à la parade du Père Noël ou à la Maison de l’Entraide. Vous pourrez acheter à la personne pigée un cadeau entre 20$ et 25$ que nous remettrons lors de la distribution des paniers de Noël. Nous débuterons la distribution des boules de Noël vers le 12 novembre et les cadeaux devront nous être remis à l’Entraide avant le 10 décembre. Merci de participer !