Dépôt d’un projet de loi pour un meilleur accès aux services de première ligne

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a déposé un projet de loi ayant pour objectif d’augmenter l’offre de services de première ligne au Québec fournie par les médecins de famille, en améliorant l’accès aux données liées à la pratique des médecins. Ce projet de loi entend permettre à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) de divulguer à tout établissement et tout département régional de médecine régionale (DRMG) les renseignements nécessaires à la planification des effectifs. L’accès à ces données permettrait de mieux planifier l’offre de services et les besoins en effectifs médicaux. Ce projet veut aussi donner à la RAMQ le pouvoir de transmettre au ministre les renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment pour l’élaboration de politiques, la planification des effectifs médicaux et la surveillance de leur mise en œuvre. Dans l’objectif de diminuer le nombre de patients en attente d’un médecin de famille, les médecins omnipraticiens devront passer par le Guichet d’accès à un médecin de famille pour prendre de nouveaux patients. Finalement, les médecins seront tenus à se rendre disponibles auprès des personnes inscrites à la RAMQ en utilisant uniquement un système de rendez-vous prévu par la loi ou tout autre système permettant l’harmonisation et la gestion de la prise des rendez-vous par le ministre. Cela permettra d’avoir les données nécessaires pour équilibrer l’offre et la demande.