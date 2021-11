La guignolée évolue alors que les besoins restent bien présents!

Dans quelques municipalités de la MRC, la guignolée revient cette année sous une forme plus traditionnelle, alors que dans d’autres secteurs, cet événement aura lieu principalement en ligne. Afin de bien savoir quelle forme elle prendra dans chacune des communautés, il suffit d’aller à l’adresse : www.cdcmy.ca/fr/guignolee-2021.

« L’an dernier, malgré la pandémie, les gens ont répondu à l’appel », s’est réjoui Jean-François Daigle, organisateur communautaire pour le CISSS de la Montérégie-Est, qui coordonne ces différentes guignolées. Il espère que les gens seront généreux encore une fois, que ce soit lors du porte-à-porte, devant les marchés d’alimentation ou surtout en ligne, car il y a de grandes chances que les effets de l’inflation galopante, entre autres, affectent particulièrement les familles dont la situation est un peu plus précaire.

Cette année, l’accent sera donc mis sur les dons en ligne, et c’est le cas notamment à Varennes puisque l’Action bénévole n’acceptera que les chèques ou les paiements électroniques.

À Sainte-Julie, ce sera une guignolée un peu plus traditionnelle car les bénévoles de la Maison de l’Entraide seront à l’entrée des quatre grandes épiceries de la ville les 27 et 28 novembre, de 12 h à 17 h, afin de recueillir les dons et denrées.

À Saint-Amable, les « lutins » du Centre d’entraide bénévole sillonneront les rues de la municipalité le 28 novembre entre 9 h 30 et 14 h, alors qu’il sera aussi possible de déposer ses dons en denrées non périssables et en argent dans les stationnements du IGA et de l’église.

À Verchères et Calixa-Lavallée, le Comité d’entraide demande aux gens de faire des dons par chèque ou en ligne, comme c’est le cas à Varennes.

Pour ce qui est de Contrecœur, la guignolée a eu lieu le 23 octobre dernier, mais le Centre d’action bénévole souhaite rappeler à la population qu’il est toujours possible de déposer des denrées aux différents points de chute et de faire des offrandes en ligne.

Il est à noter en terminant que l’adresse www.cdcmy.ca/fr/guignolee-2021 permet également de s’inscrire afin de recevoir un panier de Noël.