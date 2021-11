DEL et le Pôle d’économie sociale offrent 200 000 $ en bourses pour les entreprises en démarrage ou en croissance

Le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil et DEL unissent leurs forces pour soutenir les entreprises d’économie sociale situées sur le territoire afin de permettre l’émergence, le développement, la consolidation et la croissance de ces entreprises collectives qui ont pour mission de répondre aux enjeux sociaux, écologiques et environnementaux de notre société.

La première initiative est mise de l’avant par le Pôle via les bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC). On offre 100 000 $ pour les entreprises d’économie sociale en prédémarrage ou démarrage.

Également avec DEL, via un appel de projets, on propose des bourses de 100 000$ pour les entreprises d’économie sociale en croissance ou en expansion.

La date limite pour le dépôt de candidature a été fixée au 1er décembre prochain, et tous les détails sont évidemment disponibles sur les sites Internet de Développement économique Longueuil et du Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil.

Mission

La mission du Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil est de promouvoir l’économie sociale et de favoriser la concertation et le partenariat entre les intervenants locaux et régionaux en économie sociale afin d’appuyer le développement des entreprises d’économie sociale, d’assurer la cohérence des actions et d’en maximiser les retombées.

Les priorités d’action du pôle sont de promouvoir l’économie sociale auprès des acteurs de l’économie sociale, des acteurs socioéconomiques, des élus et du grand public;

permettre aux organisations d’économie sociale de développer leurs connaissances et leurs compétences; soutenir le développement de projets d’économie sociale sur le territoire et appuyer le développement des organisations existantes; favoriser l’accès à des ressources techniques et financières pour la réalisation de leurs projets; représenter l’économie sociale sur la scène locale, régionale et nationale; favoriser la concertation des divers acteurs de l’économie sociale.

Le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil regroupe plus de 220 entreprises d’économie sociale (EES) et des organismes porteurs de projets d’économie sociale issus de différents secteurs d’activité. Les mêmes entreprises fournissent de l’emploi à un peu plus de 6600 personnes.