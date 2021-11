Le salon des métiers d’art de Boucherville est annulé

Le Salon des métiers de Boucherville n’aura pas lieu encore cette année en raison des mesures sanitaires. Les organisateurs ont jugé préférable de l’annuler puisque les nombreuses contraintes ne permettaient pas de tenir un salon aussi festif qu’à l’habitude.

« Il aurait été difficile de gérer adéquatement des files d’attente, peut-être interminables en raison de la traditionnelle affluence et des points de contrôle du passeport. Puis, une fois à l’intérieur, des sens uniques brimant la liberté de visiter au gré de l’achalandage ou de la fantaisie de chacun, auraient également été contraignants », explique l’Association des Métiers d’Art de Boucherville.

Espérant son retour l’an prochain, l’association suggère à la population d’encourager les artisans d’ici qui traversent une période très difficile économiquement. « Imaginez le désarroi de plusieurs d’entre eux pour qui les Salons comme celui-ci sont à la fois une occasion de présenter fièrement leurs belles créations, mais aussi une source de revenus parfois essentielle », indique-t-on.

Les citoyens sont donc invités à consulter le site de l’Association des Métiers d’Art de Boucherville au www.metiersdartboucherville.com pour trouver les coordonnées de nombreux artistes. « Nous faisons appel à la solidarité de tous pour encourager les artisans en achetant le plus possible de leurs œuvres. »