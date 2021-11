La Galerie Vincent-D’Indy présente l’exposition Colorométrie de l’artiste Jonathan Severin

Du 24 novembre 2021 au 9 janvier 2022, la Ville de Boucherville accueillera l’exposition Colorométrie de Jonathan Severin, à la Galerie Vincent-D’Indy, située au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Jonathan Severin est un artiste autodidacte qui explore les relations ainsi que les interactions entre les formes et les couleurs. Étant donné sa passion pour l’architecture et le design contemporain, il n’est pas étonnant de retrouver dans les œuvres de Jonathan Severin des concepts tels que la géométrie, la symétrie, les volumes et les lignes épurées.

En utilisant des bandes de couleurs et des formes géométriques simples, de façon précise et répétitive, l’artiste crée des illusions d’optique fascinantes qui engagent l’observateur à travers un langage visuel différent et captivant. Illusions à l’intérieur desquelles les couleurs changent en relation les unes avec les autres, où une ligne pourtant parfaitement droite devient sinueuse selon le point de vue. Les tons clairs et foncés interagissent et créent un sentiment de profondeur : une troisième dimension sur une surface bidimensionnelle.

À propos de l’exposition

Ses œuvres explorent les interactions chromatiques en fonction de l’illusion de la transparence et du séquençage de ces dernières. Les effets de dégradés de luminosité, de rayonnement et de sensation de profondeur résultent du mélange et de l’assemblage précis de différentes couleurs dans son espace pictural. Les traits droits et précis évacuent toute distraction pour laisser à la couleur le loisir d’exprimer son plein potentiel. En disposant des barrières qui limitent notre pouvoir de voir, son œuvre nous dévoile de nouvelles perspectives en tant que phénomène de sensations visuelles.