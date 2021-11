Une 5e place pour Marjorie Lajoie et Zachary Lagha à Tokyo

La patineuse Bouchervillois Marjorie Lajoie et son partenaire, le Longueuillois Zachary Lagha, ont terminé au 5e rang au Grand Prix présenté à Tokyo le 11 novembre.

Les athlètes ont récolté un pointage cumulatif de 187,38 points à la suite de leur quatrième place obtenue à la danse libre exécutée sur la trame sonore du film d’animation Rio.

« C’est une très belle semaine au Japon ! On dirait que nous avons appris à nous calmer lorsque nous patinons. C’était vraiment le fun avec la foule », a mentionné Marjorie Lajoie à l’agence Sportcom.

« Ça s’est bien passé et c’est une bonne manière de finir le début de saison. Maintenant, nous allons entamer la deuxième partie. Nous sommes contents de finir avec de très bons résultats », a pour sa part rapporté Zachary.

Au classement général, les danseurs ont accusé un retard de 4,53 points sur les médaillés de bronze, les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson (191,91).