La guignolée du CAB se poursuit : points de chutes et dons en ligne

Le Centre d’action bénévole (CAB) de Contrecœur souhaite signaler à la population qu’il est toujours possible de faire des dons en denrées non périssables aux différents points de chute et des dons monétaires en ligne sur leur site web.



Ce n’est pas fini!



Ainsi, il est toujours possible de participer à cet effort collectif en déposant vos denrées dans les boîtes cadeaux ou votre argent dans les tirelires spécialement identifiées, soit directement au CAB (4956 rue Legendre) ou aux différents points de chute situés un peu partout sur le territoire.



Dons en ligne et reçu fiscal

En tant qu’organisme de charité, le CAB de Contrecœur est en mesure de remettre des reçus pour fin d’impôt pour des dons de 25$ et plus. Ainsi, grâce formulaire de dons en ligne vous pouvez le faire en utilisant votre carte de débit, carte de crédit ou votre compte PayPal.

«Bien que le temps des Fêtes est un moment propice pour être généreux, sachez que l’on peut soutenir le CAB toute l’année en faisant des dons monétaires directement sur notre site web. C’est sécuritaire et grandement efficace! Donc, même en étant dans le confort de son foyer, il est plus facile que jamais de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin», nous dit Nancy Leduc, directrice générale du CAB.



Faire un don en ligne



Endroits où déposer vos dons :



⋅ Opto-Réseau Contrecoeur : 4945 rue des Patriotes

⋅ École Mère-Marie-Rose : 351 rue Chabot

⋅ Garderie Le Petit Monde : 4840 rue des Ormes

⋅ Magasin Korvette : 5501 route Marie-Victorin

⋅ Papeterie Panoplie : 5013 route Marie-Victorin

⋅ Pâtisserie Boulangerie Ann : 291 rue Saint-Antoine

⋅ Uniprix Isabelle Gourdes et Daniel Messier, pharmacie : 4900 rue des Patriotes, local 200

⋅ Brunet D. Gauthier, M. Couture, R. Blais, pharmacie : 4913 route Marie-Victorin

⋅ Centre du Pneu Contrecoeur : 679 rue Saint-Antoine

⋅ Maison de la Famille Jolicoeur Inc. : 4865 rue Legendre

⋅ Les Costumières du Coin : 5037 rue Legendre

⋅ Clinique Vétérinaire Contrecoeur : 4850 rue des Ormes

⋅ KinéCible : 4600 route Marie-Victorin, suite 101

⋅ C P E Petit à Petit : 4570 rue L’Heureux – 1550 rue des Saules

⋅ Boutique d’animaux Chico : 4945 rue des Patriotes, local 130

⋅ Service des loisirs (CMF) : 4865, rue Legendre





Rappelons que CAB de Contrecoeur est un organisme à but non lucratif dont la mission est notamment de promouvoir, ainsi que de développer l’action bénévole et communautaire, afin de répondre aux besoins du milieu. Nos multiples services s’adressent principalement aux aînées et aux personnes vulnérables, mais certains s’adressent également à la population générale. Les sommes ainsi amassées servent à financer les services offerts gratuitement aux bénéficiaires. Ces derniers ont pour objectif le maintien à domicile des personnes âgées, ainsi qu’à briser l’isolement social. Le CAB de Contrecoeur est constamment à la recherche de bénévoles et de financement afin de continuer d’offrir des services de qualité à la population de Contrecoeur et Verchères. Aidez-nous à les aider!