Sentier du père Noël à Varennes les 3 et 4 décembre

Le Sentier du père Noël de Varennes sera de retour le 3 et 4 décembre prochains pour une 4e édition dans le Boisé du Moulin situé derrière l’école secondaire le Carrefour. Le parcours illuminé en nature et les lutins présents en mettront plein la vue aux spectateurs.



« Nous sommes heureux d’annoncer le retour du Sentier de Noël pour les petits et les grands enfants! J’invite les citoyens à mettre le nez dehors et à vivre la magie de Noël lors de cette balade en forêt hivernale. C’est un rendez-vous pour toute la famille! », a déclaré le maire, Martin Damphousse.



En raison des mesures sanitaires en vigueur, le passeport vaccinal sera exigé. Le père Noël sera présent sur le parcours pour rencontrer les enfants et aucune réservation ne sera nécessaire.