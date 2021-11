Le conseil municipal décerne les Mérites Varennes en fleurs 2021

18Les élus municipaux soulignaient lundi dernier le travail des citoyens qui ont obtenu des Mérites Varennes en fleurs 2021. Il s’agit d’un prix qui reconnaît l’effort remarquable des Varennois qui participent au fleurissement de leur environnement.



En félicitant les récipiendaires, le maire Martin Damphousse a affirmé que « le conseil municipal est fier de récompenser les propriétaires qui contribuent à fleurir et embellir notre environnement. Varennes se classe parmi les villes qui ont cinq Fleurons du Québec et c’est grâce aux efforts collectifs de tous nos résidents! ». Le maire a également tenu à remercier le Centre Jardin de Varennes qui offre des certificats cadeau à titre de commanditaire de l’événement.



En guise de reconnaissance pour les propriétaires de résidences et de commerces qui ont su mettre en valeur leurs aménagements paysagers au cours de l’été, le maire a attribué six plaques souvenirs montrant les propriétés. Des certificats cadeaux du Centre Jardin Varennes ont également été offerts aux récipiendaires.



Catégorie Maison en fleurs



1. Francois-Paul Dulude et Diane Dumont, 4680 chemin de la Pointe-aux-Pruches (500$)



2. Michel Viau et Monique Lussier, 218 rue Abraham-Richard (300$)



3. Jean Laflamme et Isabelle Valade, 67 rue de la Sarcelle (200$)



Catégorie Commerce en fleurs



1. 1894, boulevard René-Gaultier, les Résidences Varennes (500$)



2. 1375, boulevard Lionel-Boulet, Laforge environnement (300$)



3. 206, Rue Jean Coutu, Coco Village (200$)



Au cours de l’été dernier, toutes les propriétés et places d’affaires situées sur le territoire ont été évaluées en fonction de leurs aménagements visibles de la voie publique. Un jury, composé de l’horticultrice et de professionnels du Service des travaux publics, a porté son évaluation sur la biodiversité des végétaux, l’harmonie entre les couleurs, les textures, les matériaux utilisés, la propreté des lieux, l’aspect visuel et l’utilisation de l’espace.