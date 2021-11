Réhabilitation du site Les Carrières Rive-Sud : les travaux progressent

Les travaux de réhabilitation du site Les Carrières Rive-Sud (CRS), à Boucherville, se poursuivent en vue d’en faire un grand parc municipal.

L’encapsulation (confinement) de la portion contaminée est maintenant terminée et le système de captage des biogaz est installé, ce qui complète la sécurisation des lieux à long terme.

Les travaux continuent pour encore les trois ou quatre prochaines années. Il reste à terminer l’importation des matières de remplissage, composées de sols et de matériaux secs. Cette étape permettra de finaliser le profilage du site en fonction de la topographie retenue, incluant une butte et un plan d’eau. À ce jour, plus de 50 % des matières requises pour achever l’ensemble des travaux ont été importées.

Rappelons qu’une fois réhabilité, le site sera cédé à la Ville de Boucherville afin qu’elle y aménage un parc. La Ville prévoit déposer un plan préliminaire d’aménagement à l’automne 2022 et tenir des consultations. Ce plan pourrait donc évoluer.