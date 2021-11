Le défilé et le marché de Noël de retour à Sainte-Julie sous une formule adaptée

« Le monde a hâte, on sent vraiment un engouement! Je ne me doutais pas qu’il y avait tant de monde qui attendaient ça! », a lancé le « lutin en chef », Sylvain Dubuc, qui a confirmé que la magie de Noël sera de retour à Sainte-Julie après l’annulation forcée de l’événement en 2020.

« C’est sûr que, Covid oblige, il a fallu revoir nos procédures », a précisé celui qui, aidé par son équipe, est à la tête de près de 250 bénévoles pour voir à la bonne marche de toutes les activités présentées lors de cet événement très attendu.

Ainsi donc, le samedi 4 décembre de 16 h à 21 h, dans le stationnement du Centre communautaire du boulevard Saint-Joseph, on proposera aux familles un défilé de Noël statique qui prendra la forme d’un parcours à pied afin de découvrir les chars allégoriques qui seront encore une fois animés par une foule de participants plus colorés les uns que les autres.

Il y aura aussi sur place de l’animation puisque des lutins offriront des bonbons aux jeunes (et à ceux qui sont jeunes de cœur!) et ils recueilleront dans une grande boîte postale rouge toutes les lettres destinées au père Noël. Celui-ci sera évidemment sur place et il nous a confié dans une entrevue exclusive qu’il s’est beaucoup ennuyé de nous, car il nous a moins vu l’année passée!

Les alpagas, toujours très populaires eux aussi, seront en grand nombre pour cette 23e édition du Défilé de Noël à Sainte-Julie, alors qu’une trentaine d’entre aux pourront être admirés.

À pied ou en navette gratuite

Autre bonne nouvelle : le traditionnel Marché de Noël sera de retour lui aussi le 4 décembre de 16 h à 21 h dans le stationnement devant l’église avec une vingtaine de kiosques d’artisans et de commerçants locaux qui pourront faire découvrir aux visiteurs leurs spécialités et produits.

Devant l’église, il y aura distribution de gratuités pour les familles, une gracieuseté du restaurant St-Hubert de Sainte-Julie, qui offrira du café, du chocolat chaud, du bouillon de poulet et des petits brownies, et de la Fromagerie Victoria, qui donnera des sachets de 50 grammes de leur fromage frais. D’autres généreux partenaires pourraient s’ajouter au cours des prochaines semaines, c’est à suivre!

Sur le parvis, une nouveauté prendra place, soit un orchestre de cinq musiciens qui joueront des chansons de Noël et qui entonneront des rigodons et autres airs du temps des Fêtes afin d’ajouter encore plus d’ambiance au site. Le député du Bloc québécois Stéphane Bergeron rappelle souvent que la météo est de juridiction fédérale et, comme il a beaucoup de contacts au niveau fédéral, il négocie ferme pour que des petits flocons de neige d’ambiance tombent doucement à Sainte-Julie le soir du 4 décembre! C’est à suivre également!

Il est à noter que le passeport vaccinal sera obligatoire pour les 12 ans et plus et le port du masque sur le site sera exigé en tout temps afin d’assurer la sécurité de tous.

Donc, les experts en mathématiques comme votre humble serviteur devineront que si les deux stationnements près de l’église seront remplis, il n’y aura pas beaucoup d’espaces pour garer son véhicule dans les environs de l’église. Les organisateurs invitent donc les gens qui le peuvent à faire une petite marche de santé pour se déplacer ou sinon, sachez qu’il y aura des navettes offertes gratuitement par exo de 16 h à 21 h 30 au stationnement incitatif, où il y aura plein de places pour laisser son véhicule.

« Je ne sais pas combien il y aura de personnes pour cette nouvelle formule adaptée! 3 000? 5 000? 8 000? Ce qui est sûr, c’est que la magie de Noël sera au rendez-vous! », a conclu avec un large sourire le « lutin en chef » Sylvain Dubuc qui trouve que les journée passent pas mal vite!