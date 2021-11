Le conseil municipal de Varennes assermenté

La cérémonie d’assermentation des élus municipaux a eu lieu le vendredi 12 novembre dernier à la Maison des ainés de Varennes. Le maire Martin Damphousse ainsi que les huit conseillères et conseillers municipaux ont prêté serment en plus de signer le livre d’or de la Ville.



« L’assermentation est un moment solennel pour les élus et leurs proches. Il s’agit d’une cérémonie qui est à la fois réjouissante et émouvante. Nous sommes honorés que les électeurs nous aient fait confiance et nous serons heureux d’être à leur service au cours des quatre prochaines années », a affirmé le maire Martin Damphousse, fier de présider un conseil paritaire.



Mentionnons qu’il s’agit d’une première élection pour les conseillers-ères Guillaume Fortier et Carine Durocher. Madame Brigitte Collin a été réélue pour un cinquième mandat, Natalie Parent et Gaétan Marcil un quatrième, Marc-André Savaria un troisième et Benoit Duval un deuxième. La conseillère Geneviève Labrecque a été élue par acclamation en 2018 lors d’une élection partielle. Elle débute son premier mandat de quatre ans.



« Bienvenue à toutes et tous les élus! Ce sera pour moi un privilège de siéger à vos côtés et je suis convaincu que nous réaliserons beaucoup de projets pour les Varennois », a conclu le maire Martin Damphousse.