Lutte au trafic d’armes à feu illégales : perquisition à Saint-Amable

Les policiers de la Division des enquêtes contre le crime organisé (DECCO) de la Montérégie ont procédé récemment à une opération de perquisition à Saint-Amable. L’opération avait pour but la recherche d’éléments de preuve dans le domicile d’un individu suspecté de trafic de stupéfiants et de possession d’armes à feu illégales. Les items saisis pourraient aider à démontrer l’implication du suspect dans des activités criminelles. Cette opération résulte d’informations reçues du public cet automne. Les escouades régionales mixtes (ERM) sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé ainsi que sur la criminalité et la violence liée aux armes à feu, et ce, partout à travers la province. La stratégie CENTAURE – qui a pour objectif d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec – permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local, ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu. Tout renseignement en lien avec ces infractions peut être communiqué au 1-833-888-ARME (2763). Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.