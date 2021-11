Xavier Barsalou Duval offre toute sa collaboration aux élus municipaux

Le député Xavier Barsalou-Duval transmet ses félicitations aux nouveaux élus municipaux, et à ceux qui ont été réélus et il remercie les candidats et les élus défaits pour tout ce qu’ils ont accompli dans la circonscription au cours de leur mandat.



« Je serai heureux de travailler avec tous ces élus et je veux qu’ils sachent que la porte de mon bureau leur est ouverte en tout temps pour échanger. Je suis convaincu qu’ensemble nous pouvons travailler sur les enjeux que nous partageons et qui nous passionnent, et ce, au plus grand bénéfice de nos concitoyens », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.



Le visage de la circonscription de Pierre-Boucher —Les Patriotes — Verchères a quelque peu changé, surtout sur les rives du Richelieu, où quatre nouveaux maires ont été portés au pouvoir avec bon nombre de nouveaux conseillers. À Saint-Mathieu-de-Beloeil, l’équipe du maire Normand Teasdale a complètement balayé l’Hôtel de Ville. Du côté de la MRC Marguerite D’Youville, les cinq municipalités poursuivent dans la continuité, avec les mêmes maires et des conseils relativement semblables. Quant à la ville la plus populeuse de la circonscription, Boucherville, la composition de ses élus est identique à celle de 2017.



« J’aspire, à l’aube de ce nouveau mandat qui s’amorce pour vous, à apprendre à vous connaître, vous les nouveaux venus, à continuer mon travail avec les anciens, et ce, dans le but de pouvoir tous mieux vous épauler dans vos fonctions », a conclu le député.