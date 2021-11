La Journée internationale des droits de l’enfant sera soulignée

Le 20 novembre 1989, 190 pays signaient un accord pour protéger les droits des enfants dans le monde et améliorer leurs conditions de vie. Afin de souligner cette journée toute spéciale, la Ville de Boucherville invite les jeunes citoyens à partir à la découverte de leurs droits.

Du 15 au 21 novembre, les jeunes de 17 ans et moins pourront partir à la découverte des six panneaux cachés au parc Vincent-D’Indy situé au 1053, Lionel-Daunais. Sur chacun des panneaux se trouvera un code QR qui devra être lu à l’aide d’un téléphone intelligent. Chaque code QR correspondra à l’un des neuf articles de la Charte bouchervilloise des droits de l’enfant. Une fois les six droits découverts, les enfants pourront participer à un concours leur donnant la chance de remporter l’une des trois cartes-cadeaux d’une valeur de 100 $ chacune d’un commerce de leur choix à Boucherville. Tout adulte désirant participer au nom d’un enfant (grand-parent, frère, tante, etc.) pourra également le faire. La date limite pour prendre part à l’activité est le 21 novembre 2021.

Règlements disponibles au boucherville.ca/droitsenfants.

Bien que le sujet puisse être complexe à aborder, la Ville croit qu’il se doit d’être partagé. C’est pourquoi la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère mettra à l’honneur dans sa zone jeunesse, du 15 au

21 novembre, plusieurs ouvrages variés traitant du sujet.