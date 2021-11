Une conférence sur l’impact des cerfs de Virginie en milieu urbain

Environnement Nature Boucherville a invité Stéphane Lamoureux, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec pour parler des impacts de la présence des cerfs de Virginie en milieu urbain.

La visioconférence Zoom intitulée Gestion et impacts des cerfs de Virginie en milieux urbains et périurbains sera offerte le 24 novembre à 19 h.

La présence des cervidés est un sujet d’actualité ici à Boucherville et ailleurs sur la Rive-Sud de Montréal. Comment gérer cette espèce devenue surabondante en absence de chasse et de prédateurs? Quels sont les impacts sur les plantes, les arbres et tout l’écosystème du milieu? Voilà autant de questions auxquelles le spécialiste tentera de répondre.

Monsieur Lamoureux a une vaste expérience des enjeux conflictuels entre la faune et les activités humaines. Il a travaillé à de nombreux projets de mises en valeur de la biodiversité en milieu agricole et de protection d’espèces menacées, entre autres, avec le Regroupement Québec Oiseaux.

La conférence sera suivie de l’assemblée générale annuelle de l’organisme.

Pour les détails, visitez le site web : http://environnementnatureboucherville.ca/

ou la page Facebook : https://www.facebook.com/EnvironnementNatureBoucherville