L’expo-cadeaux des Fermières est de retour

Le Cercle de Fermières Boucherville vous invite à son expo-cadeaux les 3, 4 et 5 décembre au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Les artisanes seront fières de vous présenter leurs œuvres, telles que tricot, broderie, peinture, couture, bijoux, savons, chandelles et accessoires, originales confectionnées avec soin.

C’est une occasion de vous procurer des cadeaux de Noël originaux et pratiques ou simplement admirer le travail minutieux de personnes passionnées par l’artisanat.

Le Cercle de Fermières Boucherville est un organisme qui a pour mission de transmettre le patrimoine culturel et artisanal, en plus de soutenir plusieurs causes comme la Fondation OLO, MIRA et ACWW et PRÉMA-QUÉBEC.

Renseignements : line.gau@hotmail.com

Horaire : le vendredi 3 décembre de 19 h à 21 h. Le samedi 4 décembre de 10 h à 17 h et le dimanche 5 décembre de 10 h à 16 h. Passeport vaccinal obligatoire.