Le Parti durable est reporté au pouvoir mais une candidate indépendante cause la surprise

Pour la première fois depuis 2009, une équipe complète s’est présentée contre les candidats du Parti durable – Équipe Martin Damphousse qui ont néanmoins été reportés au pouvoir au lendemain de l’élection municipale du 7 novembre. Toutefois, la candidate indépendante, Carine Durocher, a causé la surprise en l’emportant sur la conseillère sortante, Mélanie Simoneau, dans le district 4.

À Varennes, le suspense de ce scrutin était de savoir qui serait assis au conseil municipal en compagnie de Martin Damphousse, lui qui avait été élu sans opposition dès le 1er octobre. « C’est sûr que je suis très content des résultats puisque huit postes sur un total de neuf sont des membres du Parti durable », a fait savoir celui qui entame son quatrième mandat à titre de maire de Varennes. « Toutefois, il y a souvent des surprises lors des élections municipales à travers le Québec et c’est pour ça que je suis triste pour Mélanie (Simoneau) et que je dis bienvenue à Carine Durocher, que j’ai appelée d’ailleurs pour la féliciter. »

« Il y aura deux nouveaux conseillers à la table avec Guillaume Fortier dans le district 1 et ils seront en période de rodage pendant un certain temps car il y a beaucoup de choses à assimiler. Pour notre part, la priorité numéro un du conseil sera d’entreprendre la course au budget qui arrive bientôt. À ce sujet, je rassure tout de suite les Varennois : un de nos engagements était de ne pas avoir d’augmentation du compte de taxes pour le secteur résidentiel et on va le respecter; c’est chose réglée! »

Le Polydôme ouvert d’ici Noël

« Bien sûr, les festivités entourant le 350e anniversaire de fondation de Varennes vont prendre beaucoup, beaucoup de place au cours des prochains mois et, lors du dépôt du budget, il y aura de nombreuses initiatives environnementales qui seront présentées à la population. Aussi, parmi nos priorités au lendemain des élections, nous allons poursuivre notre travail afin de moderniser le centre-ville de Varennes afin de le transformer. C’est bien parti et nous allons continuer d’avancer dans ce dossier important. »

« En ce qui concerne le Polydôme, ce projet a reçu 100 % d’appuis de la part des citoyens lors de notre porte-à-porte. Il est très attendu. Les travaux vont bon train et, avant Noël, on procèdera à son ouverture afin que tous puissent voir cette magnifique infrastructure. Ce ne sont donc pas les dossiers qui manquent à la table de travail », de conclure le maire.

Beaucoup de travail attend aussi la nouvelle conseillère indépendante de l’Alliance Citoyenne Varennes, Carine Durocher, mais elle a l’avantage d’avoir baigné toute jeune dans le milieu municipal puisque son père, Jacques, a été conseiller de 1984 à 1992. « Pour être honnête, je ne me suis pas tout à fait remise de mes émotions! », a-t-elle avoué avec un large sourire.

« Je ne suis pas nécessairement surprise de ce résultat car j’avais un bon accueil lors de mon porte à porte et je savais que ce serait une lutte serrée (54,76 % des votes en sa faveur contre 45,24 % pour Mélanie Simoneau). J’ai reçu beaucoup de félicitations des gens qui ont dit qu’enfin, il y aurait une certaine forme d’opposition au conseil car ça fait 12 ans qu’il y a un parti unique à Varennes. »

« Certains dossiers me tiennent à cœur, notamment ceux qui touchent à l’aménagement du parc de la Commune et de l’île Sainte-Thérèse. Il y a aussi la préservation du patrimoine dans le Vieux-Varennes, le développement de commerces de proximité et, bien sûr, l’environnement », a ajouté celle qui travaille depuis plus de 10 ans pour Hydro-Québec où elle a acquis une expérience pratique dans l’intégration environnementale des projets de développement.

« Nous avons décortiqué l’ensemble des résultats des élections avec les autres candidats indépendants de l’Alliance Citoyenne Varennes et, bien que je sois la seule élue, on constate que près du tiers de la population a exprimé un support envers nos idées et aussi par rapport au besoin d’avoir une voix différente au conseil », a prévenu Mme Durocher.