PAUSE invite les jeunes à profiter des bienfaits de se déconnecter

La campagne PAUSE est de retour et souhaite rappeler aux jeunes l’importance de s’offrir des moments sans écran afin de redécouvrir les bienfaits de se déconnecter de la techno. Et, pour faire vivre une expérience de déconnexion aux jeunes, ils sont mis au défi de participer au 24 h de PAUSE, qui aura lieu le 21 novembre prochain. La campagne « PAUSE ton écran. Profites-en » est de retour afin d’inspirer les jeunes à intégrer à leur quotidien plus de pauses sans techno. Que ce soit pour quelques minutes ou quelques heures, se déconnecter entraîne de nombreux bénéfices sur les plans de la santé physique et mentale, mais également sur celui des relations sociales. Les moments passés hors ligne sont des occasions en or pour ralentir, loin de la surstimulation des écrans, mais aussi pour faire des activités qui font plaisir ou qu’on veut redécouvrir. « Encourager les jeunes à apprivoiser la déconnexion est une habitude clé pour les aider à prendre soin d’eux et à garder l’équilibre dans notre monde hyperconnecté. Et c’est pour les accompagner dans l’action et leur permettre de réaliser leur plein potentiel que le gouvernement a décidé d’investir dans les stratégies d’action jeunesse et de soutenir la campagne PAUSE », a mentionné Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre.