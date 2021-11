Festival de contes Femmes de paroles: un franc succès à la Vieille Caserne de Verchères !

Le Festival « Femmes de paroles » du 19 au 24 octobre 2021, a vaincu la morosité de la pandémie ! Les spectateurs ont été au rendez-vous à la Vieille Caserne de Verchères, retrouvant sur scène, avec bonheur, des artistes féminines de la parole bien vivante, heureuses aussi de retrouver enfin un public.

Sept conteuses, deux musiciens et une chanteuse nous ont transportés dans leurs mondes imaginaires au moyen d’histoires toutes plus sensibles, plus drôles, plus touchantes les unes que les autres, avec Sylvie Proulx et Claire Jean ; Diane-Marie Racicot et son musicien, Normand Perron ; Nicole O’Bomsawin et la chanteuse, Élise Boucher de Gonzague ; Françoise Crête et sa musicienne, Jacinthe Brassard, ainsi qu’Ariane Labonté. Les spectateurs, lors de ces six spectacles, dont cinq pour adultes et un pour la jeunesse, ont pu constater la diversité et la modernité de l’art du conte, bien loin de la ceinture fléchée, autour d’un feu ! Un atelier d’initiation au conte a aussi fasciné sept participant.e.s curieux et curieuses de mieux connaître cet art de la scène.

« Flots de paroles », en collaboration avec ce collectif d’artistes, a assuré la gestion de ce bel événement conjugué au féminin. Nous remercions tous nos partenaires, soit le Conseil des arts et des lettres – Montérégie-Est, le Conseil des arts du Canada, les député.e.s fédéral et provincial, Xavier Barsalou-Duval et Suzanne Dansereau, la ville de Verchères, la Caisse populaire des Patriotes, ainsi que tous nos autres partenaires. Un merci tout spécial à l’équipe fantastique des bénévoles qui s’est dépensée sans compter pour assurer une logistique impeccable tout au long du Festival. Soulignons aussi le soutien des médias soucieux de soutenir la culture en région : La Relève, le Contrecourant et TVRS.



FESTIVAL FLOTS DE PAROLES 2022

Nous préparons déjà « Flots de paroles » 2022, qui réservera de belles surprises, avec des spectacles triés sur le volet, sous le signe du métissage du conte avec d’autres arts (théâtre d’objets, musique, dessins sur le sable…). C’est un autre rendez-vous avec l’imaginaire des créateurs et créatrices d’ici ! À bientôt !

« Les contes ne sont pas faits que pour endormir les enfants, mais aussi pour éveiller les grands ! »