La légion royale rend hommage aux anciens combattants

Dans le cadre des festivités du Jour du Souvenir, la Légion Royale canadienne, filiale 266, Pierre-Boucher de Boucherville, a tenu le dimanche 7 novembre, la cérémonie de l’armistice du 11 novembre 1918.

Plusieurs vétérans et des membres de la Légion étaient réunis à la Place de la Paix, ainsi que la ministre Nathalie Roy, la représentante du député Xavier Barsalou Duval, Carole Audet, le maire Jean Martel et les conseillers municipaux, Raouf Absi et François Desmarais.

Ils se sont souvenus entre autres de Gilles Racine et Hercule Richard, Fidel Turbide.

Par ailleurs, le citoyen Mauro Pelo a hissé sur sa résidence de la rue Antoine-Brodeur un drapeau du coquelicot pour que l’on n’oublie jamais les sacrifices des soldats morts sur les champs de bataille.