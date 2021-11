Une soirée gastronomique haute en couleur clôturera la première semaine québécoise du boudin

Du 14 au 21 novembre, les Québécois savoureront le boudin de porc du Québec dans toutes les régions du Québec.

Les quelque 500 restaurateurs, bouchers et charcutiers qui produisent leur propre boudin, ou font apprécier celui des différents fournisseurs, animeront la première semaine nationale du boudin québécois organisée par l’Association québécoise du goûte-boudin de Boucherville (AQGBB). Qu’ils soient de concept plus classique ou le résultat de la créativité de leurs concepteurs, le boudin, ce mets ancestral ne laisse personne indifférent. Les citoyens sont invités à encourager leurs commerçants locaux dans leur quartier, leur ville, leur région.

Une soirée gastronomique chaleureuse et haute en couleur clôturera cette semaine le dimanche 21 novembre, à18h, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville. À cette occasion, les six grands gagnants du concours du meilleur boudin du Québec, tenu le 16 octobre, sous l’égide de la qualité et de la créativité, recevront les DÉLYS d’or, d’argent et de bronze. Deux nouveaux chevaliers seront adoubés.

Pour information et inscription, 514 924-7063 ou le site web. www.goute-boudin-quebec.ca