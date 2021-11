Dominic Lampron et Annie Dubeau sont élus conseillers à Verchères

À Verchères, il y avait peu de suspense le soir du 7 novembre car le maire Alexandre Bélisle avait été réélu par acclamation, tout comme les conseiller sortants, Gilles Lamoureux, Claude Ménard et Nathalie Fillion, alors que Katherine Ramacieri L’Heureux n’avait pas non plus eu à faire face à une opposition. Les nouveaux élus Dominic Lampron et Annie Dubeau complètent donc le conseil.

Voici les résultats de ce scrutin.



Poste de maire

Alexandre Bélisle (Sortant) Élu sans opposition



District 1

Katherine Ramacieri L’Heureux Élue sans opposition



District 2

Dominic Lampron

Majorité des voix 90 60,00 %

Luc Fortin 60 40,00 %



District 3

Annie Dubeau

Majorité des voix 172 68,53 %

Martin Richard 79 31,47 %



District 4

Gilles Lamoureux (Sortant) Élu sans opposition



District 5

Claude Ménard (Sortant) Élu sans opposition



District 6

Nathalie Fillion (Sortante) Élue sans opposition