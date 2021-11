Adoptez un chat sénior a des avantages

Dumborella est une attachante chatte de 11 ans. Mademoiselle s’adapte bien à l’environnement de refuge et n’hésite pas à quémander des câlins et de l’attention. Elle aime aussi beaucoup vocaliser très tôt le matin, alors sa famille devra s’y attendre! C’est une chatte très douce, qui est à la recherche d’un environnement calme et de beaucoup d’amour. Un bilan gériatrique et un suivi articulaire seront à prévoir pour la belle Dumborella.

En raison de son âge, Dumborella fait partie du programme Ma bonne étoile ★ qui propose l’adoption au montant de votre choix, afin de vous permettre d’investir davantage pour sa santé. Devenez sa bonne étoile!