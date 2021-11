Une élection partielle en perspective, à Longueuil?

Si la tendance est maintenue et si les quatre sondages réalisés au cours de la campagne électorale se confirment, il y a de fortes chances que ce soit la députée indépendante Catherine Fournier, à la tête de Coalition Longueuil, qui soit élue dimanche prochain à la mairie de Longuueil, car tous les sondages lui donnaient une avance quasi insurmontable.

Cela dit, si jamais tel est le cas, il y aurait un ricochet important, car elle quitterait évidemment son siège de députée provinciale indépendante de la circonscription de Marie-Victorin. Et qui dit abandon du siège dit aussi élection partielle dans la circonscription. Et pour avoir visité le comté plus souvent qu’à son tour au cours de la dernière année, il ne serait pas surprenant non plus de voir l’actuel chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, tenter de se faire élire à Longueuil… À suivre et à confirmer.



Vote par anticipation

Par ailleurs, les deux jours de vote par anticipation tenus samedi et dimanche dernier ont été fort courus à Longueuil, car plus de 13 % des électeurs longueuillois se sont déjà prévalus de leur droit de vote. Le taux de participation provisoire pour le vote par anticipation est de 13,04 %, soit 7,21 % pour la journée de samedi et 5,83 % pour la journée de dimanche.

En comparaison, en 2017, le vote par anticipation se déroulait sur une seule journée et le taux de participation avait été de 7,48 %.

Lors des dernières élections à la mairie de Longueuil, en 2017, 33,1 % des électeurs inscrits s’étaient rendus aux urnes pour exercer leur droit de vote. S’il fallait que ce taux se répète cette année, cela signifierait que près de 40 % des électeurs auraient déjà voté la fin de semaine dernière.

Aujourd’hui, 8 novembre à 13 h, la présidente d’élection procédera au recensement des votes comme le prévoit la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et les résultats finaux seront alors dévoilés