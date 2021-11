Opération Nez rouge: de retour pour vos retours sur la Rive-Sud

L’Opération Nez rouge lance aujourd’hui sa 38e campagne, qui se déroulera du 26 novembre au 31 décembre 2021. Cette année, le service de raccompagnement sera offert dans plus d’une vingtaine de régions au Québec, offrant une option de plus pour un retour sécuritaire et marquant ainsi la reprise des festivités de décembre.



De retour pour vos retours !



Après une année d’absence sur les routes, nous sommes heureux d’être « De retour pour vos retours » et d’offrir ainsi une option supplémentaire aux Québécois et aux Québécoises pour rentrer sécuritairement à la maison. Ce slogan annuel est tout indiqué, puisque l’année 2021 marque une reprise des activités de raccompagnements pour l’organisme. Ce classique du temps des Fêtes contribuera non seulement à rendre nos routes plus sécuritaires, mais permettra aussi de soutenir financièrement des organismes locaux œuvrant auprès des jeunes et dans le sport amateur. « Nous avons très hâte de revoir les bénévoles et de retrouver l’esprit convivial qui caractérise si bien notre mouvement », indique Jean-Marie De Koninck, Président-fondateur de l’Opération Nez rouge. Il ajoute « L’Opération Nez rouge étant une tradition bien ancrée du temps des Fêtes, nous sommes persuadés que la population répondra présente pour cette 38e campagne ! ».



La sécurité avant tout



Depuis toujours, la prévention, la sécurité et la prudence sont au cœur de la mission de l’Opération Nez rouge et des valeurs qui l’animent, que ce soit sur les routes, en centrale ou à travers ses diverses actions. C’est pour cette raison que l’Opération Nez rouge suivra de près l’évolution de la pandémie et appliquera les mesures sanitaires en vigueur pendant la campagne. Parmi celles-ci, notons l’ajout d’une nouvelle mesure, soit que les bénévoles vont devoir présenter un passeport vaccinal valide. Le masque de procédure sera fourni et obligatoire en centrale et dans les véhicules, autant pour les bénévoles que pour les clients et les clientes. Les mesures incluent entre autres la distanciation physique, le lavage fréquent des mains et des surfaces, l’aération dans les véhicules, de même que la prise des symptômes et la tenue d’un registre. Ces mesures contribueront à la sécurité des bénévoles et des personnes raccompagnées et permettront à l’Opération Nez rouge de continuer à prioriser la prévention et la prudence, tout en conservant la nature conviviale et rassembleuse de cette tradition.



Desjardins, pilier essentiel pour l’Opération Nez rouge



Depuis ses débuts en 1984, l’Opération Nez rouge peut compter sur le support de Desjardins, fidèle partenaire provincial. « Après 38 ans, Desjardins prend toujours autant de fierté à appuyer la mission d’Opération Nez rouge et à contribuer à garder les routes plus sécuritaires pendant les Fêtes », indique Valérie Lavoie, présidente et chef de l’exploitation, Desjardins Groupe d’assurances générales et présidente d’honneur de la 38e campagne de l’Opération Nez rouge. « Comme assureur, nous voyons trop souvent le résultat de la conduite avec des facultés affaiblies par l’alcool, la drogue ou la fatigue. Pourtant, aucune raison n’est assez bonne pour prendre le volant et mettre des vies en danger ! Ainsi, les bénévoles d’Opération Nez rouge permettent à celles et ceux qui font le bon choix, de rentrer chez eux en un seul morceau. C’est le plus beau cadeau à se faire et à faire à ses proches ! ».



La Société de l’assurance automobile du Québec et l’Opération Nez rouge : une mission partagée



L’Opération Nez rouge ne pourrait envisager de poursuivre sa mission sans l’appui de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). « Au fil de ces 38 années de collaboration, la relation fructueuse qui s’est créée contribue de manière significative à l’amélioration du bilan routier. Ensemble, nous poursuivons un même objectif : travailler à faire changer les comportements des Québécoises et des Québécois quant à la conduite avec les facultés affaiblies », mentionne Éric Santerre, directeur des stratégies et des partenariats en sécurité routière de la SAAQ. Il ajoute « La conduite peut être affectée par la consommation d’alcool ou de drogues, mais aussi par la fatigue. Alors si vos proches ne sont pas en mesure de prendre le volant, aidez-les à faire le bon choix en appelant l’Opération Nez rouge ! ».



L’Opération Nez rouge: en action dans plus d’une vingtaine de régions



Bien que sujette à changement, voici la liste des organisations locales qui prévoient participer à la campagne :



Lotbinière

Outaouais

Sorel-Tracy

Baie-Comeau

Magog

Pays-d’en-Haut

Thetford Mines

Beauce-Etchemins

Mascouche-Lanaudière-Sud

Québec-Lévis

Vallée de la Rouge

Chibougamau-Chapais

Saguenay

Saint-Jérôme

Vaudreuil-Dorion

Joliette-de-Lanaudière

Mont-Laurier

Salaberry-de-Valleyfield

Laval-Basses Laurentides

Montréal

Shawinigan

Longueuil-Rive-Sud

Nicolet-Bécancour

Sherbrooke