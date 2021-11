La Guignolée de Boucherville est lancée

Communiqué – En partenariat avec la Ville de Boucherville, le Comité d’entraide de Boucherville (CEB) est fier de lancer sa campagne pour la Guignolée de Boucherville 2021, sous la présidence d’honneur du maire de Boucherville, Jean Martel. L’objectif cette année est d’amasser 75 000 $ en dons, en plus d’offrir 200 paniers de Noël et

1 000 dépannages annuels.



Voici les façons d’apporter un soutien alimentaire aux familles dans le besoin :



1. Dons en ligne au guignoleeboucherville.com

Un reçu pour fins d’impôt vous sera remis pour tout don de 20 $ et plus.

2. Campagne du Petit Deux : Ajout volontaire de 2 $ à votre facture lors d’un passage à la caisse chez l’un des partenaires participants. Visitez le guignoleeboucherville.com pour connaître la liste des partenaires.

3. Dons par chèque, émis à l’ordre du Comité d’entraide de Boucherville et envoyé à leur nouveau local (11, rue Louis-H.- La Fontaine, local 101, Boucherville, J4B 4Y2).

4. Dépôt de denrées alimentaires* les samedis 6, 13 et 20 novembre, entre 9 h et 15 h 30, à l’un des trois points de chute :

• Stationnement du Provigo (1001, boul. De Montarville)

• Stationnement du Super C (575, chemin de Touraine)

• Stationnement du Maxi (520, boul. du Fort-Saint-Louis)



Des conteneurs bien identifiés seront sur place.



Même si tous les dons sont bienvenus, les denrées suivantes sont particulièrement appréciées:



● Conserves de légumes (betteraves, carottes, champignons, fèves, macédoines);

● Conserves de fruits (poires, pêches, ananas, salade de fruits);

● Conserves de protéines (haricots, pois chiches, flocons de jambon ou poulet, fèves au lard, saumon);

● Accompagnements (riz, quinoa, couscous);

● Garnitures (sauce pour pâtes, sirop d’érable, miel, beurre d’arachide, tartinade de noisette);

● Noix et collations (raisins secs, dattes, biscuits);

● Boissons (café, jus, lait d’amande);

● Produits de soins corporels (savon, shampoing, revitalisant, gel douche, dentifrice, déodorant);

● Produits ménagers (savon à vaisselle, savon à lessive, nettoyant).

*Tous les produits non périssables sont acceptés. Merci de porter une attention particulière aux dates de péremption.

Plus de 1 300 Bouchervillois vivent sous le seuil de la pauvreté

C’est pourquoi la générosité des citoyens dans le cadre de la Guignolée de Boucherville prend toute son importance. La Ville de Boucherville est fière de soutenir le CEB dans sa campagne :

« C’est avec plaisir que je joins ma voix à celle de la Guignolée de Boucherville en tant que président d’honneur pour la campagne 2021. La Ville de Boucherville est fière de s’associer à une cause aussi importante, qui vient en aide à de nombreux Bouchervillois et Bouchervilloises en situation de grande vulnérabilité. La promotion des valeurs d’entraide et de solidarité est au cœur des priorités de la Ville. Il était donc tout naturel de nous rallier aux nombreux partenaires et de faire front commun en cette période particulièrement difficile pour plusieurs familles de la communauté », souligne Jean Martel, maire de Boucherville et président d’honneur de la campagne.