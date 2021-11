Encore des honneurs pour le Club de tennis de table de Boucherville

Le Club de tennis de table s’est distingué de brillante façon lors du deuxième circuit québécois de la Fédération de tennis de table du Québec, le 24 octobre, à Montréal. Louis Bouchard, Léonie Gougeon, Félix Gougeon, Phillipe Aube, Lee Wei-Ning et Enzo Vasquez sont en effet montés sur le podium.

Chez les filles dans la catégorie 9 ans, Léonie Gougeon a remporté la médaille d’argent. Dans la catégorie 15 ans, Lee Wie-Ning a gagné la médaille d’argent.

Du côté des garçons, catégorie 11 ans, Félix Gougeon a récolté la médaille d’or alors que Louis Bouchard a mis la main sur la médaille d’argent. Philippe Aube a décroché l’or dans la catégorie de 13 ans, et Enzo Vasquez a obtenu lui aussi l’or dans la catégorie de 15 ans.

Ligue scolaire de tennis de table

Un tournoi (deuxième ligue scolaire) se tiendra le samedi 20 novembre de 8h à 14h à l’école secondaire De Mortagne.

Les élèves des niveaux primaire et secondaire désireux d’y participer doivent communiquer avec l’entraineur Miguel Ruz au 438 878-5401, ou par courriel : tennisdetableboucherville@gmail.com (D. L.)