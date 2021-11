Les champions québécois de cyclocross couronnés à Saint-Amable

Dans une ambiance chaleureuse et familiale samedi, les nouveaux champions québécois de la discipline de cyclocross 2021 ont été couronnés à l’issue de cette journée, soit la plus importante du calendrier. Parmi les 160 participants présents à Saint-Amable samedi, le québécois d’origine suisse Matteo Oppizzi s’est illustré avec le titre chez les seniors.



Après cinq semaines de courses aux États-Unis, dont trois manches de la Coupe du monde de cyclocross, le porte-couleurs de la formation Cannondale-Iland a distancé son plus proche poursuivant à la mi-course pour creuser l’écart à chaque tour. Il a finalement remporté la victoire en solo avec une avance de plus d’une minute sur le médaillé d’argent, Alexandre Vialle (Toyota St-Eustache). De son côté, Philippe Jacob (VC Métropolitain) est grimpé sur la troisième marche du podium.



« Les cinq dernières semaines ont été grandement bénéfiques pour moi. J’étais au sommet de ma forme aujourd’hui et je me sentais très bien physiquement et mentalement », a expliqué le nouveau champion québécois de la discipline.



Du côté féminin, Christel Ferrier-Bruneau a décroché le titre de championne québécoise. La représentante de la formation CNCB-Bolt a mis la pédale au fond dès le deuxième tour distançant toutes ses rivales. Elle a roulé seule jusqu’à l’arrivée. Juliette Tétreault (CC de l’Académie-ACQ) et Marie Fay St-Onge (Dalbix Siboire) ont pris respectivement la deuxième et troisième places.



Une relève prometteuse



Les juniors ont volé la vedette lors du cinquième départ de la journée samedi. Le porte-étendard de la formation Vélo Pays d’en Haut/PG Mika Comuniak a largué les autres coureurs à la mi-course se forgeant une avance d’une dizaine de secondes lors du quatrième tour. Son plus proche poursuivant, Maxime St-Onge (Dalbix Siboire), n’a jamais été en mesure de s’approcher dans les trois derniers tours. Au final, Comuniak est reparti avec le maillot de champion québécois, alors que Simon Ruelland (CVM Sigma Assurance) a décroché le bronze.



En plus des coureurs seniors, bon nombre d’athlètes inscrits dans les différentes catégories de la relève se sont démarqués sur le parcours du Parc Le Rocher samedi. Dans la catégorie U17 chez les garçons, Jacob Roy (Ponsse) a remporté la victoire dans un sprint endiablé. Il a devancé de justesse Filipe Duarte (Ottawa Bicycle Club) et Félix-Antoine Leclair (Dalbix) par moins d’une demi-roue.



Du côté féminin chez les U17, la saison de rêve de la coureuse Rafaëlle Carrier (CVM Sigma Assurance) s’est poursuivie, elle qui a remporté un autre titre québécois après celui en vélo de montagne le 11 septembre dernier. L’athlète espoir féminin de l’année en vélo de montagne a remporté la victoire avec une avance de près de deux minutes sur sa bonne amie et coéquipière, Maude Ruelland. Porte-couleurs de CVM Sigma Assurance, Lily Rose Marois, a complété le podium.

Chez les coureurs âgés de moins de 15 ans, Fabrice Dufresne (CVM Sigma Assurance) a remporté la victoire dans sa catégorie. Les représentants de la formation sherbrookoise Dalbix, Shawn Marcotte et Louis Karl Ménard, ont grimpé respectivement sur la deuxième et troisième marches du podium.



Du côté féminin, Alexane Arpin (Vélo Pays d’en Haut/PG) a devancé Lauriane Béland (BMX Rive-Sud) pour mettre la main sur le maillot de championne québécoise de la discipline. Elle a creusé un écart de plus de trois minutes après les cinq tours réglementaires décrétées par le commissaire en chef.

Pour connaître les résultats des autres catégories des Championnats québécois de cyclocross 2021, vous pouvez consulter le lien suivant :

https://fqsc.net/cyclocross/evenements/2021-championnats-qu%C3%A9b%C3%A9cois-de-cyclocross-saint-amable



