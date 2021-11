Le concours du meilleur boudin au Québec est de retour

Le concours provincial du meilleur boudin classique et du meilleur boudin créatif au Québec est de retour, après une année de pause. La troisième édition organisée par l’Association québécoise du goûte-boudin de Boucherville (AQGBB) sera clôturée par une soirée gastronomique au cours de laquelle les grands gagnants seront dévoilés.

Cette année, vingt-trois producteurs de boudins de la province participent au concours comparativement à dix-sept en 2019. Pour préparer cet événement festif et gustatif, vingt-huit juges amateurs et professionnels se sont réunis le 16 octobre dernier pour déguster, mais surtout pour évaluer, analyser et juger quarante-trois échantillons de boudin classique et créatif soumis par les concurrents.

Ces participants viennent de Boisbriand, Boucherville, Lacolle, La Prairie, Marieville, Montréal, Mont-Saint-Grégoire, Outremont, Québec, Repentigny, Ripon, Rivière-du-Loup, Saint-Urbain de Charlevoix et Val-David.

Les six gagnants des DÉLYS d’or, d’argent et de bronze des catégories boudins classiques et boudins créatifs seront donc connus lors d’un banquet tenu au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois le 21 novembre prochain.

Pour plus de renseignements, communiquez avec la présidente de l’AQGBB, Florence Junca-Adenot au 514 924-7063, ou visitez le site Web.