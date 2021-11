Encore plus de soutien aux personnes proches aidantes

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a annoncé la bonification et la restructuration de la mission de l’Appui national, conformément à la Politique nationale pour les personnes proches aidantes qui jette les bases d’une action gouvernementale concertée visant à améliorer la qualité de vie, la santé et le bien-être de ces personnes. En effet, depuis le 1er novembre, l’Appui national se repositionne et prévoira l’élargissement de sa mission pour desservir toutes les personnes proches aidantes (PPA) ; la mise en place d’une structure de gouvernance simplifiée et plus agile ; la présence de conseillers en développement dans toutes les régions du Québec ; le maintien et le renforcement de la relation de collaboration entre l’Appui, le réseau de la santé et des services sociaux et les autres acteurs sectoriels et intersectoriels. Pas moins de 13,4 millions $ seront prochainement versés à l’organisme pour qu’il poursuive ses activités, notamment le financement de services pour les PPA partout au Québec. Dans la foulée des travaux entourant la sanction de la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes, l’Appui a entamé une restructuration pour élargir le soutien à toutes ces personnes.