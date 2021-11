Plus de 13 % des électeurs longueuillois ont déjà voté par anticipation

Les deux jours de vote par anticipation tenus samedi et dimanche derniers ont été fort courus à Longueuil, car plus de 13 % des électeurs longueuillois se sont déjà prévalu de leur droit de vote. Le taux de participation provisoire pour le vote par anticipation est de 13,04 %, soit 7,21 % pour la journée de samedi, et 5,83 % pour la journée de dimanche.

En comparaison, en 2017, le vote par anticipation se déroulait sur une seule journée et le taux de participation avait été de 7,48 %.

Lors des dernières élections à la mairie de Longueuil, en 2017, 33,1 % des électeurs inscrits s’étaient rendus aux urnes pour exercer leur droit de vote. S’il fallait que ce taux se répète cette année, cela signifierait que près de 40 % des électeurs auraient déjà voté le week end dernier.



Les résultats préliminaires du dépouillement du vote par correspondance, par anticipation et du vote du dimanche 7 novembre prochain seront dévoilés après la clôture du scrutin ce dimanche à 20 h.



Il sera possible de suivre en ligne les résultats préliminaires sur le site officiel du Bureau d’élection de Longueuil : https://electionlongueuil.org/resultats-electoraux/. Les résultats préliminaires seront également diffusés sur un écran télévisé dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville, situé au 4250 chemin de la Savane, à Longueuil.



Le 8 novembre à 13 h, la présidente d’élection procédera au recensement des votes comme le prévoit la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.



Rappelons que les électeurs de la Ville de Longueuil seront invités aux urnes le 7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h, et que tous les bureaux de vote sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des mesures sanitaires ont été prévues pour s’assurer du respect de la distanciation, avec notamment 20 lieux de scrutin de plus qu’à l’habitude.