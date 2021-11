Le Centre de femmes Entre Ailes crée un groupe d’entraide pour les femmes ayant vécu de la violence conjugale

À partir du mercredi 24 novembre, les femmes ayant vécu de la violence conjugale auront accès à un lieu sécuritaire et confidentiel à Sainte-Julie pour parler et être écoutées. Lors de ces 8 rencontres, qui se dérouleront les mercredis de 18h30 à 20h30, elles pourront mieux comprendre les différentes formes de la violence conjugale et les traces qu’elle laisse. Les inscriptions se font dès maintenant par téléphone au 450 649 0658, ou par ce formulaire. Une intervenante contactera les participantes pour confirmer leur inscription.

Si vous lisez ces lignes en étant inquiète pour l’une de vos proches (amie, collègue, sœur, fille…), il existe aussi une rencontre Zoom pour les femmes proches de femmes vivant de la violence conjugale. Même si ce ne sont que des soupçons ou des inconforts, venez les déposer le mercredi 20 octobre, à 19h. Vous pouvez vous inscrire au 450 649 0658 ou par ce formulaire.

Il importe encore plus de trouver un endroit pour s’entraider depuis que nous sommes témoins de la hausse fulgurante des féminicides et de la violence conjugale. Plus que jamais, les femmes doivent savoir quels sont leurs recours, et s’adresser à des personnes compétentes qui les aideront sans les juger. C’est en agissant ensemble qu’elles pourront retrouver espoir

et reprendre du pouvoir sur leur vie.