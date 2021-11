Le Garage Transpec est le spécialiste de confiance en mécanique à Sainte-Julie

Chez TRANSPEC, nous sommes fiers d’avoir porté assistance à des milliers de membres. Depuis plus de 20 ans, notre mission est d’offrir un service à la clientèle de haut niveau et complet à tous nos clients, c’est-à-dire le remorquage et la récupération d’urgence, l’assistance routière, la fourrière de Sainte-Julie et maintenant le nouveau volet mécanique.

Depuis sa fondation, Transpec n’a cessé de prendre de l’expansion. L’entreprise a tout d’abord fait l’acquisition en 2011 du territoire de Longueuil puis, deux ans après, elle a élargi sa clientèle en faisant son entrée sur la Rive-Nord. En 2016, elle a procédé à l’achat de Yogi remorquage ainsi que de la fourrière située à Sainte-Julie.

La croissance de l’entreprise s’est poursuivie avec l’acquisition du garage Réal Perreault à Sainte-Julie en 2019, mais en portant une attention toute particulière à garder le personnel d’expérience et l’esprit familial que l’on y retrouvait afin d’offrir un service chaleureux, personnalisé et à juste prix.

Le Garage Transpec est le spécialiste en mécanique à Sainte-Julie pour l’entretien, la vente et l’installation de pneus, l’alignement, les changements d’huile, les freins, l’air climatisé, les systèmes d’injection, la mise au point de votre véhicule et la réparation des problèmes électriques. On a de plus ajouté à l’offre de services un volet de réparation de véhicules commerciaux.

Notre équipe professionnelle vous offrira un service inégalé tant sur l’entretien mécanique que sur la réparation de votre voiture. Vous pouvez compter sur des mécaniciens qualifiés et honnêtes qui sauront vous donner l’heure juste sur les réparations à effectuer.

Un travail bien fait à un prix raisonnable, c’est ce que l’équipe de confiance du Garage Transpec à Sainte-Julie vous offre!



Au plaisir de vous servir !





Transpec

Garage Transpec, 450 649-1151

1570, rue Principale, Sainte-Julie

Transpec Rive-Sud/Rive-Nord, 450 649-1183 1574, rue Principale, Sainte-Julie