L’expo-vente de la FADOQ : une belle réussite!

Après deux ans de production, les dames tricoteuses de la FADOQ ont exposé et vendu leurs confections, le dimanche 24 octobre. Les recettes permettront l’achat de laine pour la réalisation de tricots qui seront donnés à des organismes communautaires.

Les Fermières de Boucherville étaient également présentes pour leur projet OLO (œuf, lait, orange) ainsi qu’une artisane du tissage.

La journée a été fructueuse pour toutes les exposantes. Les ventes ont été excellentes et il y a même eu rupture de stock pour les pantoufles…

La FADOQ remercie les nombreux visiteurs et dignitaires, la ministre Nathalie Roy, le député Xavier Barsalou-Duval et la conseillère municipale Isabelle Bleau qui ont apprécié et encouragé le travail des artisanes.