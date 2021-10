Un Bouchervillois sur les traces de Lance Stroll : Lucas Deslongchamps ira au championnat du monde de karting à Bahreïn

Lucas Deslongchamps suivra-t-il les traces de Lance Stroll? Le jeune pilote bouchervillois est sur la bonne voie, car il a décroché son laissez-passer pour participer au Championnat du monde de karting qui se tiendra à Bahreïn en décembre prochain. Il disputera le titre de champion du monde dans la catégorie Rotax Mini Max contre les meilleurs pilotes de la planète.

L’athlète âgé de 12 ans a d’abord été couronné champion de la Coupe de Montréal à la suite de quatre victoires en six courses. Il a remporté ce titre lors de la dernière manche du championnat 2021 sur le Circuit Mont-Tremblant, les 18 et 19 septembre dernier. Il a de plus gagné une première course chez les juniors, la catégorie dont il accèdera l’an prochain.

Lucas est très sérieux dans sa démarche pour remporter le titre mondial, précise son père Marco. « C’est le résultat de cinq années de pratique afin de pouvoir compétitionner contre les meilleurs pilotes du monde », confie pour sa part Lucas qui étudie au collège Saint-Paul, à Varennes.

Le protégé de Ben Cooper, pilote britannique, a commencé à pratiquer le karting à l’âge de 7 ans. Chaque fin de semaine, il se promène entre Mont-Tremblant et Mirabel pour s’entraîner.

Quand on lui demande ce qu’il aime de ce sport, Lucas répond : « la vitesse, l’adrénaline et la satisfaction de gagner la course. » Et comme tous les jeunes adeptes de course, il rêve un jour de devenir pilote de formule 1, et également pédiatre, car il faut toujours un plan B.

Malheureusement, une récente fracture au poignet tiendra Lucas à l’écart de deux prestigieuses compétitions, en novembre. Il avait en effet également été sélectionné pour participer au Rok Cup USA, ainsi qu’au Championnat des États-Unis (Super Nationals American), à Las Vegas. Cette blessure ne l’empêchera heureusement pas de se mesurer à l’élite lors du Championnat du monde, puisqu’il aura eu le temps de se rétablir, selon son médecin.

Lucas est promu à un bel avenir dans ce sport très dispendieux. Son père indique d’ailleurs qu’il devrait signer bientôt avec un important commanditaire.