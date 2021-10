Recrudescence de vols dans les autos

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a observé une recrudescence de vols dans des véhicules sur son territoire. À Boucherville, plusieurs vols ont en effet été rapportés depuis quelque temps dans les médias sociaux.

Les policiers recommandent de ne pas faciliter la vie aux voleurs, car les vols impliquant des véhicules sont souvent des crimes d’opportunité. Ils conseillent donc de verrouiller les portières; de stationner le véhicule soit dans le garage ou un stationnement dont l’éclairage est adéquat; de ne pas laisser de l’argent dans les porte-gobelets ou objets de valeurs à vue; d’installer un système d’alarme autre que celui d’origine; de faire buriner le véhicule et ses composantes; d’installer un système de repérage approuvé par vos assurances; d’installer un bloque-volant; de s’assurer que les caméras de surveillance résidentielles sont fonctionnelles et dégagées; et de ne pas hésiter à dénoncer toute intrusion sur votre propriété ou celle de vos voisins.