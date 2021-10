Pour sauver les milieux humides et la rainette faux-grillon : près de 200 manifestants demandent l’arrêt des travaux du prolongement du boulevard Béliveau à Longueuil

À l’initiative du groupe « La Planète s’invite au Parlement de Longueuil », environ 200 personnes, incluant plusieurs candidats aux élections fédérales et municipales de tous les partis confondus, ont participé dimanche dernier à une manifestation et à une marche pour tenter de faire stopper le projet de prolongement du boulevard Béliveau à Longueuil.

Le prolongement du boulevard Béliveau sur une distance de 300 mètres est décrié par de nombreux groupes environnementalistes en raison de la destruction de milieux humides qui abritent des populations de rainettes faux-grillon, une espèce de grenouille minuscule menacée et en voie de disparition en raison de l’urbanisation des territoires.

Les manifestants réclament évidemment l’arrêt des travaux et l’intervention du gouvernement fédéral pour que cessent le plus rapidement possible ces travaux qui pourraient aussi conduire à une nouvelle phase de développement domiciliaire en périphérie, détruisant par ricochet d’autres milieux humides dans ce même secteur.

Plusieurs personnes ont profité de l’événement pour prendre la parole dimanche dernier sur le site des travaux, dont Anick Préfontaine, membre de La Planète s’invite au Parlement de Longueuil, Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada – section Québec, Tommy Montpetit, environnementaliste bien connu à Longueuil et directeur de la conservation de l’organisme Ciel et Terre, Patrick Bourgeois, photographe animalier, blogueur et lanceur d’alertes ainsi que Martin Geoffroy, professeur de sociologie au cégep Édouard-Montpetit et initiateur d’une pétition qui doit être déposée cette semaine aux autorités concernées.

Pour l’heure, la Ville de Longueuil, malgré un avis défavorable du ministère de la Faune et des Parcs, continue d’affirmer que tous les travaux sont réalisés de façon légale et que tous les permis des différents ministères ont été obtenus. À ce stade-ci, seule l’adoption d’un décret fédéral pourrait faire en sorte que les travaux soient arrêtés, car le chantier va bon train et le tracé du prolongement est déjà bien délimité.