Parti Durable ‒ Équipe Damphousse: des engagements axés sur la famille et la gestion responsable

Depuis le début de cette campagne électorale, les membres du Parti Durable ‒ Équipe Damphousse ont adopté une stratégie positive en proposant des engagements clairs et réalisables dans les trois axes du développement durable.

La semaine dernière dans les pages du journal La Relève, nous avons dévoilé les 13 engagements au chapitre de l’environnement et voici maintenant les 21 autres engagements qui touchent la famille et la gestion responsable.



La famille



-Procéder au lancement du Polydôme et au dévoilement de sa programmation.

-Offrir un lieu pour le développement d’un Centre de la petite enfance (CPE) en vue de combler les besoins de place en garderie de nos familles.

-Bonifier l’offre de logements abordables dans le développement de projets résidentiels.

-Développer et adopter une Politique de sécurité publique.

-Dévoiler et mettre en œuvre la programmation du 350e anniversaire de la Ville.

-Inaugurer le Centre multifonctionnel dont tous pourront profiter.

-Rehausser et valoriser l’offre culturelle et patrimoniale.

-Se doter d’une nouvelle pente à glisser sécuritaire permettant aussi la pratique de la glisse et de la planche à neige.

-Ouvrir à l’année le chalet du parc de la Commune afin d’y intégrer un centre de location d’équipements hivernaux.

-Aménager une plage urbaine au parc de la Commune et accroître les zones d’ombre.

-Promouvoir et soutenir l’implantation de nouvelles cliniques médicales.



La gestion responsable



-Maintenir à zéro l’augmentation du compte de taxes résidentiel 2022 pour une 6e année consécutive.

-Reconduire les efforts visant à réduire la dette.

-Assurer une gestion saine et responsable des dépenses.

-Mettre en place une offre de subventions en lien avec les normes d’accessibilité universelle.

-Conjuguer efficacité et efficience dans la bonification et l’amélioration des services aux citoyens.

-Accroître l’intérêt des industries spécialisées dans l’énergie renouvelable en favorisant leur accueil sur notre territoire.

-Continuer d’investir dans nos infrastructures (routes, trottoirs, sentiers, parcs, bâtiments).

-Poursuivre les améliorations en lien avec le déneigement.

-Faire renaître le centre-ville et son artère principale par d’importants investissements et travaux de revitalisation.

-Se doter d’un plan de densification responsable pour contrer les îlots de chaleur.



Chaque vote est important, nous comptons sur vous!

La force d’une équipe qui s’engage!



(Source : Parti Durable – Équipe Damphousse)