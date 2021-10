La Galerie Vincent-D’Indy présente l’exposition Montréal Temporel de l’artiste ErwannK

La Ville de Boucherville présente l’exposition Montréal Temporel d’ErwannK jusqu’au 21 novembre à la Galerie Vincent-D’Indy.

Artiste autodidacte, ErwannK possède un parcours atypique. Adolescent, il se passionne pour la cuisine et ce qu’il aime surtout est de créer de la nouveauté, inventer des plats. Il choisit donc de s’orienter dans cette voie professionnelle. En parallèle, ErwannK a un deuxième amour : la photographie. Il garde cette passion secrète pendant des années et c’est seulement lorsqu’il arrive à Montréal en 2013 qu’il commence à se libérer artistiquement. Il s’intéresse plus particulièrement à la photographie urbaine. Il découvre et affine de nouvelles techniques au contact de professionnels, ce qui lui permet de développer peu à peu sa propre identité artistique : c’est ainsi que naissent ses premières compositions visuelles.

À propos de l’exposition

La photo permet d’immortaliser des instants, des sentiments, des souvenirs et des lieux qui sont importants à nos yeux. Elle nous rappelle également notre passé, nos voyages, notre patrimoine.

Montréal Temporel consiste à faire un arrêt sur image sur la ville de Montréal. L’artiste souhaite permettre au spectateur de percevoir Montréal sous un angle moins traditionnel. En s’imprégnant de chaque œuvre, le spectateur peut s’interroger sur l’intérêt d’observer ce qui nous entoure dans le rythme souvent effréné du quotidien dans une grande ville. Le temps est précieux, n’est-ce pas? S’arrêter un instant pour casser la routine peut à la fois apaiser et stimuler l’esprit.

Lorsqu’il s’agit d’observer un patrimoine, un passé inscrit dans les bâtiments, une histoire racontée par les pierres de la ville… alors on parle de culture et pourquoi pas de bien-être communautaire.

La Galerie Vincent-D’Indy est située au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville