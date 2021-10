Vicky Jolicoeur, une Varennoise lauréate montérégienne 2021 du prix Dollard-Morin

28Le Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), Loisir et Sport Montérégie et la Ville de Varennes sont heureux d’annoncer que le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin – Volet Action régionale pour l’année 2021 a été remis à Vicky Jolicoeur de Varennes pour son implication dans différentes organisations au niveau provincial, régional et municipal, principalement pour son implication au sein de l’organisme Hockey Québec en hockey adapté.



Vicky Jolicoeur est honorée pour son sens de l’innovation, sa détermination ainsi que pour la diversité de ses actions dans le programme de hockey adapté. Sa grande implication dans la communauté et son réseau sont également salués.



Cérémonies et remise de prix



Mme Jolicoeur fait partie des personnes qui ont été reçues par la ministre du Sport, Isabelle Charest, le 22 octobre dernier, lors d’une cérémonie virtuelle de reconnaissance réunissant tous les lauréats de la province. Elle sera également invitée d’honneur lors de la prochaine Soirée reconnaissance organisée par Loisir et Sport Montérégie afin de souligner son implication.



« Il s’agit sans aucun doute d’une bénévole au leadership grandement inspirant et créatif, rayonnant partout dans sa communauté. Son engagement et sa proactivité dans le programme de hockey adapté font d’elle une lauréate innovante qui ne baisse pas les bras devant les différents défis qui se présentent à elle. Loisir et Sport Montérégie est fier d’encourager de telles initiatives et implications qui ont lieu sur le territoire de la Montérégie et souhaite vivement mettre en valeur l’apport inestimable des bénévoles en loisir et en sport. » souligne Patrick Lafleur, directeur général de Loisir et Sport Montérégie.



« Je félicite Vicky Jolicoeur pour la qualité de son engagement et pour l’obtention du prix Dollard-Morin. Elle participe activement au développement du loisir et du sport de notre communauté. En tant que bénévole, son apport est inestimable pour la vitalité de notre région et j’espère que cette récompense inspirera d’autres citoyens à s’impliquer activement. » soulève Martin Damphousse, maire de la ville de Varennes



D’après Caroline Bolduc, cheffe de division – loisirs pour la Ville de Varennes, de façon remarquable, Vicky Jolicoeur fait tout pour faire rayonner le programme de hockey adapté, et ce, à la fois au sein de la population varennoise, au niveau régional et au niveau provincial. Par sa détermination, elle a su rendre accessible le hockey aux jeunes âgés de 6 à 17 ans vivant avec le spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle ou légère de la communauté. Elle ajoute aussi que Vicky Jolicoeur est une source d’inspiration pour plusieurs citoyens et parents bénévoles, qui, grâce à sa vision et à ses différentes actions, ont décidé eux aussi de s’impliquer, en mettant en place un programme adapté pour l’Association de soccer Varennes et Saint-Amable.



20211027_vickyjolicoeur.jpg (2.04 MB)



Une vision inclusive dans l’univers du hockey



En s’inspirant du modèle déjà implanté par les fondateurs dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Vicky a implanté le concept à Varennes afin de permettre aux filles et aux garçons ayant le spectre de l’autisme d’avoir l’opportunité d’être initiés au hockey. En plus de s’occuper de la visibilité du programme en tant que dirigeante, elle a réussi à faire en sorte que le hockey adapté soit reconnu comme une catégorie officielle auprès de Hockey Québec.



De plus, elle favorise l’inclusion des jeunes de 6 à 17 ans en s’impliquant comme entraîneur d’une équipe qui sans ce programme, n’aurait pu intégrer le hockey plus traditionnel et réglementé. Généreuse de son temps, le plaisir du jeu est toujours mis de l’avant dans ses interventions.



Pendant la pause obligée de la pandémie, son collaborateur Pierre-Yves Bonneau et elle ont pris l’initiative de créer des capsules vidéo pour garder des liens avec les familles du programme de Hockey adapté. Sous forme d’entrevue avec des joueuses et joueurs du programme, ils ont mis de l’avant ces jeunes en réalisant des entrevues qui sont disponibles sur YouTube.



En savoir plus sur le Prix Dollard-Morin



Au Québec, quelque 590 000 personnes réalisent annuellement des actions bénévoles en loisir et en sport. Créé en 1992, le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin vise à mettre en valeur l’apport inestimable de ces personnes au développement de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens. Il vise également à souligner l’engagement des municipalités et des organismes, y compris les établissements scolaires, qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions