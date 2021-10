L’Opération Nez rouge Contrecoeur n’offrira pas son service de raccompagnement en 2021

C’est avec émotions que l’Opération Nez rouge Contrecoeur annonce que la campagne de raccompagnement n’aura pas lieu dans la région en 2021. Le déploiement de ce service annuel de grande ampleur étant dépendant, entre autres, du contexte sanitaire, l’organisation se voit contrainte de remettre à l’an prochain ce service tant apprécié de la communauté.

Le Club Optimiste de Contrecoeur, en tant que maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge Contrecoeur, a pris la décision de ne pas déployer la campagne de raccompagnement pendant la période des Fêtes. « Nous espérions le retour du service de raccompagnement pour l’ensemble de nos organisations locales, mais nous respectons les différentes réalités régionales et le fait qu’il n’était pas possible pour l’ensemble des maitres d’œuvre de faire un retour sur les routes cette année », a mentionné Anne-Marie Audet, directrice générale de l’Opération Nez rouge.

En l’absence du service de raccompagnement dans la région, l’Opération Nez rouge Contrecoeur vous invite à planifier en tout temps votre retour à la maison de manière sécuritaire en appelant un ami ou une amie, un taxi ou en désignant un conducteur ou une conductrice avant votre soirée.

Par ailleurs, l’Opération Nez rouge Contrecoeur est heureuse de souligner qu’une trentaine de régions au Québec bénéficient des ressources matérielles et humaines nécessaires à la tenue d’une campagne et qu’elles seront actives du 26 novembre au 31 décembre 2021. Il est possible de consulter la liste complète des régions participantes sur le site operationnezrouge.com. Pour les localités en opération, tous les détails seront présentés lors du lancement officiel de la campagne le 2 novembre prochain et, d’ici là, l’Opération Nez rouge suivra de près l’évolution de la situation sanitaire.



À propos de l’Opération Nez rouge Contrecoeur

Le Club Optimiste de Contrecoeur est le maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge Contrecoeur depuis 1990. Par cette implication, l’organisme valorise l’adoption d’un comportement responsable pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. Chaque année, ce service de raccompagnement bénévole engendre des retombées locales qui profitent à la jeunesse et au sport amateur, puisque 100% des sommes amassées lors de la campagne annuelle sont remises au maître d’œuvre.