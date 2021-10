Le mois du patrimoine hispanique souligné à Boucherville

À l’initiative du Bouchervillois d’origine chilienne, Luis Zuniga, quelques membres de la communauté latino-américaine locale se sont réunis, dimanche dernier au centre Gilles-Chabot, afin de souligner le mois du patrimoine hispanique qui est célébré en octobre, partout au Québec.

C’est d’ailleurs le même Luis Ziniga qui est à l’origine de la proclamation, par l’Assemblée nationale du Québec, du mois du patrimoine hispanique, car c’est lui qui avait entrepris les démarches pour que le parlement québécois adopte une loi en ce sens (loi 1094) à la fin de 2017. Depuis trois ans, le Québec souligne donc, en octobre, les quelque 143 000 Latino-Américains qui ont choisi le Québec comme terre d’accueil, eux qui proviennent de 23 pays différents.

À Boucherville, on retrouve plusieurs centaines de représentants de la communauté hispanique, dont plusieurs Chiliens, mais aussi des Péruviens, des Argentins, des Boliviens, des Équatoriens, et des Colombiens, entre autres.

Dans le cas de Luis Zuniga, il a fui le régime Pinochet de son Chili natal en 1977 pour s’installer au Québec. Il habite Boucherville depuis près de 30 ans, mais s’est beaucoup investi dans l’intégration des Latino-Américains au Québec en étant, entre autres président, durant quelques années, de l’organisme « Héritage hispanique Québec ». Informaticien de formation, il a également écrit un livre intitulé « Ton accent Luis », car son fameux accent lui a valu quelques railleries et discriminations. Il a mérité plusieurs honneurs et distinctions, dont un certificat de l’Assemblée nationale, il a été reconnu comme un des dix hispanophones les plus influents au Canada par la Banque TD et la Ville de Boucherville l’a désigné « citoyen d’exception » en 2018.

Poursuivant sa mission, il souhaite maintenant mettre sur pied une véritable association des Hispaniques de Boucherville (et peut-être de la Rive-Sud aussi) pour permettre à la communauté latino-américaine locale de se retrouver pour échanger, fêter et célébrer ensemble, l’an prochain, le mois du patrimoine hispanique à Boucherville. On peut joindre Luis sur sa page Facebook ou par courriel (luiscirozuniga@gmail.com) ou au 450 655-5844.