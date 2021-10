Varennoises, Varennois, à vous la parole!



En cette fin de période électorale, c’est maintenant le moment du choix pour les Varennois et les Varennoises.



En effet, pour la première fois depuis plus de 8 ans, les citoyens ont maintenant une nouvelle option au scrutin municipal. Alliance Citoyenne Varennes est un regroupement de candidats et candidates d`expérience, positifs et motivés avec les mêmes valeurs et engagements, ayant à cœur le bien-être de la population varennoise et dont la principale mission est de favoriser l`écoute citoyenne, la transparence dans les décisions publiques ainsi qu’une réelle protection intégrale des parcs, des espaces verts, des milieux humides de même que des terres agricoles.



Le regroupement Alliance citoyenne Varennes inclut des candidats au profil solide, venant d’horizons variés et représentant différents milieux de Varennes. Nous avons fait plusieurs rencontres positives et constructives au cours des dernières semaines et nous avons entendu vos préoccupations et avons pu constater que nos objectifs d’une gouvernance plus transparente et plus consultative sont partagés par plusieurs citoyens. Nous sommes maintenant prêts à mettre en œuvre le mandat que la population va nous transmettre.



Le vote du 7 novembre n’a pas seulement pour but d’élire des conseillers, c’est particulièrement un vote d’appui aux orientations proposées par les candidats et ce, pour les quatre prochaines années. Ainsi, un vote pour Alliance Citoyenne Varennes c’est reconnaître l’importance de son engagement à offrir des logements abordables aux familles à faibles revenus, selon les termes et conditions de la Ville plutôt que ceux des promoteurs, à tenir des consultations publiques pour tout développement domiciliaire ou commercial tout en favorisant le commerce de proximité, chaleureux et accessible facilement pour tous.



Varennoises, Varennois, vous avez la parole!



Pour plus d’information :

Voir la page Facebook de Alliance Citoyenne Varennes : https ://www.facebook.com/Alliance-Citoyenne-Varennes-101935965542028