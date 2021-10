L’Halloween à BOOOUcherville

Des décors qui donnent la trouille, des citrouilles qui font sourire, des petits monstres, des fantômes et des sorcières qui courront dans les rues, il y aura de l’animation dans les quartiers de Boucherville le dimanche 31 octobre prochain.

Plusieurs citoyens ouvriront leurs portes pour offrir aux enfants des friandises. Il devrait y avoir foule sur la rue du Boisé (voir autre texte), et aussi à quelques autres adresses. Le propriétaire du 524, rue Notre-Dame, dans le Vieux-Boucherville conçoit, chaque année, un impressionnant décor avec une visite d’un circuit intérieur. Cette année, le concept est différent, mais non moins spectaculaire.

Au 171, rue De Brullon, Sébastien Guay érige, depuis neuf ans, un immense décor d’ambiance sur son terrain. De véritables scènes d’horreur attendent les visiteurs. Profitez-en, car l’amateur de décoration prendra une pause l’an prochain.

Du côté de la Ville de Boucherville, l’Halloween sera célébrée le samedi 30 octobre au Marché public Lionel-Daunais. Des activités familiales sous le thème du cirque sont prévues, mais afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, les citoyens doivent réserver une plage horaire au boucherville.ca/billetterie. Faites vite, seulement 250 places sont disponibles par bloc d’heures. Le passeport vaccinal sera exigé ainsi que le port du couvre-visage. La distanciation physique devra être respectée.

Il sera également possible de visiter le parcours hanté présenté par Mégamix, au parc De Brouage, de 18 h à 21 h. L’entrée est libre, et aucune réservation n’est requise.

Des dépenses

Les Québécois dépenseront en moyenne 55,40 $ chacun pour l’Halloween, selon hellosafe.ca. C’est une hausse de 15,30 $ par rapport à l’an dernier. Parmi les catégories de dépenses les plus importantes, on retrouve bien évidemment les costumes, les bonbons et les citrouilles.