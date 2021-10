La Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay: des routes plus sûres pour autos, cyclistes et piétons à Sainte-Julie

La fluidité de la circulation et la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes sont des défis constants. La Voix des Citoyens – Équipe Mario Lemay continuera d’améliorer le réseau routier de tous les quartiers, à commencer par le chemin du Fer-à-Cheval, une artère vitale qui relie le nord et le sud de la ville.



« De nombreux automobilistes contournent l’échangeur des autoroutes A-20 et A-30 en utilisant cette importante voie de circulation julievilloise. Ajouter une bretelle d’accès au boulevard des Hauts-Bois améliorera la fluidité pour les résidents du quartier en provenance de Saint-Bruno-de-Montarville, surtout à l’heure de pointe», dit le candidat à la mairie, Mario Lemay.



La synchronisation des feux de circulation est une autre solution qui assurera la fluidité tout au long du chemin du Fer-à-Cheval. Les feux de circulation à l’intersection de la rue Principale viennent justement d’être cédés à la ville par le ministère des Transports.



« Nous pourrons désormais intervenir à cet endroit pour améliorer la sécurité des usagers. Faute d’une bonne visibilité, il n’est pas toujours évident d’emprunter cet axe pour aller dans la direction de Saint-Amable et de l’hôtel de ville. Clairement, cette intersection doit être améliorée », ajoute Mario Lemay.



Le candidat à la mairie est convaincu que ces réaménagements et qu’une attention particulière à la synchronisation des feux amélioreront la situation.



Des solutions sur les artères à juridiction provinciale

Les problèmes de circulation sur la montée Sainte-Julie, le chemin de la Belle-Rivière, le chemin de Touraine et la montée des Quarante-Deux relèvent du gouvernement provincial. La Voix des Citoyens – Équipe Mario Lemay compte poursuivre les rencontres pour améliorer la situation.



« Nous avons soumis des solutions qui nécessitent une collaboration avec le ministère du Transport du Québec (MTQ). Ces artères sont une priorité pour nous. Les démarches auprès du MTQ se poursuivront afin d’apporter les correctifs requis », promet Mario Lemay.



Toujours sur le terrain pour rencontrer les Julievillois.es, le candidat à la mairie les remercie pour l’accueil chaleureux des candidats de la Voix des Citoyens – Équipe Mario Lemay. « D’ici les élections du 7 novembre, le porte-à-porte se poursuit à tous les jours. Ne soyez pas surpris de nous voir sonner à votre porte! »